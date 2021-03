Vun – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 20 marzo 2021) Vun Via Silvio Pellico, 3 – 20121Tel. 02/88211350 Sito Internet: www.ristorante-vun.com Tipologia: ricercata Prezzi: 3 portate 120/130€, 4 portate 150€, menù degustazione da 160 a 185€ Giorno di chiusura: Domenica e Lunedì OFFERTAMentre il Park Hyatt Milan è ritornato in attività nel mese di ottobre, il ristorante Vun di Andrea Aprea ha riaperto a settembre, e per fortuna aggiungiamo noi, visto che, dopo la nostra visita, anche quest’anno si conferma il miglior ristorante di. Lo chef ha origini campane che spesso porta nei suoi piatti che interpreta in modo creativo e intelligente, con accostamenti bilanciati e intriganti. Ne è un classico esempio la sempre ottima “caprese dolce e salata”, in cui una sfera bianca e sottile, lievemente dolce, racchiude una spuma di mozzarella, il tutto adagiato su una salsa di pomodoro e basilico. ...