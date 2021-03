Su chiusure ristoranti | dopo Arcs Roma tutta Italia chiede l’intervento del Governo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 19 marzo 2021), 19 mar. (Adnkronos) –l’appello dell’(Associazione Ristoratori Centro Storico di), che in una nota ha denunciato tutte le problematiche causate dallea singhiozzo e senza programmazione per via dell’emergenza Covid-19, anche altri ristoratori divogliono un rispetto della categoria. La richiesta è quella di un tavolo di confronto cone istituzioni per salvaguardare la ristorazione -ormai diventata una vera e propria impresa, con tutti i costi di gestione annessi- che rappresenta un Pil importante per l’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.