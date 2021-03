Simone Inzaghi ‘congela’ il rinnovo di Lotito: punta alla Juventus (Di venerdì 19 marzo 2021) Come riporta il Corriere dello Sport, il rinnovo di Inzaghi con la Lazio si troverebbe in una fase di stallo La Lazio è stata eliminata dalla Champions League ad opera del Bayern Monaco, in un ottavo che non è stato mai in bilico. In campionato è settima in classifica a sei punti dal quarto posto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 19 marzo 2021) Come riporta il Corriere dello Sport, ildicon la Lazio si troverebbe in una fase di stallo La Lazio è stata eliminata dChampions League ad opera del Bayern Monaco, in un ottavo che non è stato mai in bilico. In campionato è settima in classifica a sei punti dal quarto posto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

