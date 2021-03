Napoli | dolore e sconcerto per la morte di Sonia | “Perdo un’amica”

(Di venerdì 19 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBattaglia, 54 anni, segretaria dell’Istituto scolastico Medi di San Giorgio a Cremano () è morta ieri pomeriggio dopo essere entrata in coma due settimane fa dopo essersi vaccinata con AstraZeneca. A San Sebastiano al Vesuvio, dove la donna viveva con la sua famiglia, la notizia ha gettato nello sconforto l’intero paese. I figli hanno affidato ai social il loroe sia Mario che Lorenza, due dei tre figli della donna, hanno lasciato un messaggio devastati dalla perdita della loro mamma. Anche il primo cittadino Salvatore Sannino è affranto: “di una vita,era una persona speciale così come la sua famiglia, qui ci conosciamo tutti e io ho anche celebrato il matrimonio di uno dei suoi figli. Tra ...

Sonia Battaglia, 54 anni, segretaria dell'Istituto scolastico Medi di San Giorgio a Cremano (Napoli) è morta ieri pomeriggio dopo essere entrata in coma ...