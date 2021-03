Michele Placido | un recente lutto ha colpito l’attore e regista

(Di venerdì 19 marzo 2021), qualche settimana fa ha per improvvisamente il fratello Vincenzo, noto politico a Lucca e autore di libri(Getty Images)è uno dei registi e attori italiani più amati e acclamati. La sua carriera è lunghissima, sia interpretando personaggi sia dietro la macchina da presa. Il suo ultimo lavoro, L’Ombra di Caravaggio, è attesissimo. Costato 12 milioni di euro, incentrata sulla storia del grande pittore interpretato da Riccardo Scamarcio. Ilpugliese diè stato toccato da un grave. Lo scorso 1 marzo ha perso il fratello 79enne Vincenzo, politico e scrittore. Da Lucera, nel foggiano, Vincenzosi era trasferito a Lucca per ...

Raiofficialnews : ??Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta. Ospiti di @serenarossi_com: @mikasounds, Romina Power, @OfficialCiro, Marc… - dcdeb : RT @Raiofficialnews: ??Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta. Ospiti di @serenarossi_com: @mikasounds, Romina Power, @OfficialCiro, Marcell… - KillianBrien18 : RT @Raiofficialnews: ??Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta. Ospiti di @serenarossi_com: @mikasounds, Romina Power, @OfficialCiro, Marcell… - marcoluci1 : RT @Raiofficialnews: ??Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta. Ospiti di @serenarossi_com: @mikasounds, Romina Power, @OfficialCiro, Marcell… - Tele_Visionaro : RT @Raiofficialnews: ??Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta. Ospiti di @serenarossi_com: @mikasounds, Romina Power, @OfficialCiro, Marcell… -

Ultime Notizie dalla rete : Michele Placido

Nel corso della serata si alterneranno sulla poltrona bianca i cantanti Mika, Romina Power e Marcella Bella, l'attoree l'ex calciatore Ciro Ferrara. Anche questa volta non ...Canzone Segreta, anticipazioni puntata oggi 19 marzo: ospiti Nella seconda puntata i protagonisti saranno: Mika, Romina Power, Ciro Ferrara, Marcella Bella, Carolyn Smith e. Canzone ...Federica Luna Vincenti, attrice, cantante e produttrice, è al fianco di Michele Placido da molti anni. Si sono uniti in matrimonio nel 2012.Michele Placido e Moni Ovadia insieme sul set a Ferrara: dal 20 al 24 marzo sono in programma le riprese di 'Passio Christi', il nuovo progetto tra teatro e cinema prodotto dalla Fondazione Teatro Com ...