Lorenzo Musetti da urlo: è in semifinale ad Acapulco. Battuto pure Dimitrov (Di venerdì 19 marzo 2021) Lorenzo Musetti, nella mattinata italiana, ha fatto un’altra memorabile impresa. Il giovane azzurro, nei quarti di finale del torneo ATP di Acapulco, ha fatto fuori anche il bulgaro Grigor Dimitrov e per la prima volta sarà ai nastri di partenza di una semifinale in un torneo ATP 500. L’azzurro ha prevalso con lo score di 6-3 7-6(3) dopo 2h e 5 minuti di match. In semifinale l’italiano troverà il numero 5 del mondo Stefanos Tsitsipas, che nella notte ha vinto una grande battaglia contro il canadese Felix Auger Aliassime. L’altra semifinale se la giocheranno Alexander Zverev, che ha approfittato del ritiro pre-match di Ruud, e l’altro tedesco Dominik Koepfer, che ha Battuto in due set Cameron Norrie, giustiziere ieri di Fabio Fognini. Il ruollino di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 marzo 2021), nella mattinata italiana, ha fatto un’altra memorabile impresa. Il giovane azzurro, nei quarti di finale del torneo ATP di, ha fatto fuori anche il bulgaro Grigore per la prima volta sarà ai nastri di partenza di unain un torneo ATP 500. L’azzurro ha prevalso con lo score di 6-3 7-6(3) dopo 2h e 5 minuti di match. Inl’italiano troverà il numero 5 del mondo Stefanos Tsitsipas, che nella notte ha vinto una grande battaglia contro il canadese Felix Auger Aliassime. L’altrase la giocheranno Alexander Zverev, che ha approfittato del ritiro pre-match di Ruud, e l’altro tedesco Dominik Koepfer, che hain due set Cameron Norrie, giustiziere ieri di Fabio Fognini. Il ruollino di ...

WeAreTennisITA : Il momento in cui Lorenzo Musetti batte Tiafoe e si sdraia a terra, per la seconda volta consecutiva, ad Acapulco ??… - SuperTennisTv : ?? LORENZO! ?? Musetti elimina Grigor Dimitrov in due set (6-4 7-6) e centra la sua prima semifinale in un ATP 500!… - WeAreTennisITA : Il match è finito con il pubblico che intonava un coro che faceva 'OH LORENZO MUSETTI” ?? Straordinaria la settima… - AndreCanevari : @Gazzetta_it Grandissimo Lollo #Musetti!!! Avanti così, una grande Italia @federtennis ! Ps Lorenzo non è mancino,… - robbyfox21 : RT @DarioPuppo: Pazzesco Lorenzo Musetti! Aldilà dei tanti errori di Dimitrov e dei troppi match point sprecati, che difesa e che giocatore… -