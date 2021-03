LIVE – Parallelo a squadre finali Lenzerheide 2021: aggiornamenti in DIRETTA (Di venerdì 19 marzo 2021) La DIRETTA scritta dello slalom Parallelo a squadre – Team Event di Lenzerheide, valevole per le finali della Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. I quattro italiani che scenderanno in pista per la gara tra nazioni saranno Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Nadia Delago e Sophie Mathiou. La gara è in programma mercoledì 16 febbraio dalle ore 12:15. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. IL REGOLAMENTO DELLA GARA Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 12.02 – Il primo confronto mette di fronte Svizzera e Svezia. 12.00 – Si parte, buon divertimento! 11.55 – Amici di Sportface, benvenuti alla DIRETTA testuale dello slalom Parallelo a ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 marzo 2021) Lascritta dello slalom– Team Event di, valevole per ledella Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. I quattro italiani che scenderanno in pista per la gara tra nazioni saranno Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Nadia Delago e Sophie Mathiou. La gara è in programma mercoledì 16 febbraio dalle ore 12:15. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. IL REGOLAMENTO DELLA GARA Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA12.02 – Il primo confronto mette di fronte Svizzera e Svezia. 12.00 – Si parte, buon divertimento! 11.55 – Amici di Sportface, benvenuti allatestuale dello slaloma ...

