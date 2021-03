Isola dei Famosi, seconda puntata: chi è stato eliminato e chi è in nomination (Di venerdì 19 marzo 2021) La seconda puntata dell’ Isola dei Famosi è stata ricca di colpi di scena e, come ogni reality show che si rispetti, anche in questo caso c’è stato il primo eliminato di questa edizione 2021 condotta da Ilary Blasi. Nella diretta di esordio andata in onda lunedì 15 marzo 2021, i naufraghi hanno deciso di mandare al televoto Drusilla Gucci e il Visconte Guglielmotti, entrambi appartenenti alla squadra dei “Rafinados“. Perché proprio loro due e per quale motivo entrambi appartengono alla stessa squadra? Semplice: i membri di questo team, avendo perso la sfida dell’immunità contro l’altra compagine, i “Buriños“, erano gli unici che potevano essere nominati e quindi mandati al televoto. Dopo le varie nomination, alcune palesi e altre in segreto, la Gucci e il Visconte ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 19 marzo 2021) Ladell’deiè stata ricca di colpi di scena e, come ogni reality show che si rispetti, anche in questo caso c’èil primodi questa edizione 2021 condotta da Ilary Blasi. Nella diretta di esordio andata in onda lunedì 15 marzo 2021, i naufraghi hanno deciso di mandare al televoto Drusilla Gucci e il Visconte Guglielmotti, entrambi appartenenti alla squadra dei “Rafinados“. Perché proprio loro due e per quale motivo entrambi appartengono alla stessa squadra? Semplice: i membri di questo team, avendo perso la sfida dell’immunità contro l’altra compagine, i “Buriños“, erano gli unici che potevano essere nominati e quindi mandati al televoto. Dopo le varie, alcune palesi e altre in segreto, la Gucci e il Visconte ...

Advertising

QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - IsolaDeiFamosi : Inizia ora la seconda puntata dell'Isola dei Famosi! #isola ?? - simone_paciello : Isola dei famosi-21.45,vi aspetto! #isola ?? - TheBlakeSky : RT @trashastrale: Secondo me vuole uscire per mettere a tacere la storia dei nomi ancora una volta. Se resta se ne parlerà e prima o poi do… - michiamanostar : RT @Ri_Ghetto: STO MALE TOMMASO TIRA FUORI LA QUESTIONE DEI NOMI #isola -