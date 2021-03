Inter, l’ATS: «Rischio di varianti più contagiose» (Di venerdì 19 marzo 2021) Un focolaio con «elevato Rischio di circolazione di varianti virali più contagiose». È questo quello che ha visto l’ATS di Milano nello spogliatoio dell’Inter, come riporta Repubblica, e che ha portato allo stop di tutte le attività per la squadra nerazzurra, compresa la partita con il Sassuolo di domani. Dopo le due positività di De L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) Un focolaio con «elevatodi circolazione divirali più». È questo quello che ha vistodi Milano nello spogliatoio dell’, come riporta Repubblica, e che ha portato allo stop di tutte le attività per la squadra nerazzurra, compresa la partita con il Sassuolo di domani. Dopo le due positività di De L'articolo

Advertising

FcInterNewsit : L'Ats blocca i Nazionali dell'Inter, la Federcalcio croata: 'Faremo di tutto per avere Brozovic e Perisic con noi' - fede_cec_1981 : @thomashubn1 @LucaMarelli72 Stante il divieto dell'ATS, l'Inter potrebbe a quel punto fare ricorso come il Napoli e… - mattiamaestri46 : RT @franvanni: “E’ in corso nel gruppo squadra un focolaio Covid 19 con una trasmissione virale attiva” Ecco il documento dell’Ats di Mila… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Inter, l’ATS: «Rischio di varianti più contagiose»: Un focolaio con «elevato rischio di circol… - infoitsport : L'avvocato Afeltra: 'Inter-Sassuolo, eccesso di potere dell'Ats. La Lega ricorra al Tar' -

Ultime Notizie dalla rete : Inter l’ATS In 5 positivi dopo la vacanza in Grecia «I giovani siano prudenti, alta la guardia» L'Eco di Bergamo