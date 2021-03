Giovani in piazza e sul web manifestano per il Friday for Future (Di venerdì 19 marzo 2021) Una giornata di mobilitazione mondiale, con tutti i limiti imposti dalla pandemia, per la sostenibilità ambientale, il cambiamento climatico e la lotta allo ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 19 marzo 2021) Una giornata di mobilitazione mondiale, con tutti i limiti imposti dalla pandemia, per la sostenibilità ambientale, il cambiamento climatico e la lotta allo ...

Advertising

CercielloRenato : RT @valy_s: #Covid19 A La Spezia il sindaco Pierluigi Peracchini fa rimuovere LE PANCHINE per evitare gli ASSEMBRAMENTI. E gli anziani del… - Thelma02559007 : RT @valy_s: #Covid19 A La Spezia il sindaco Pierluigi Peracchini fa rimuovere LE PANCHINE per evitare gli ASSEMBRAMENTI. E gli anziani del… - annamaria_ff : RT @valy_s: #Covid19 A La Spezia il sindaco Pierluigi Peracchini fa rimuovere LE PANCHINE per evitare gli ASSEMBRAMENTI. E gli anziani del… - jobwithinternet : RT @valy_s: #Covid19 A La Spezia il sindaco Pierluigi Peracchini fa rimuovere LE PANCHINE per evitare gli ASSEMBRAMENTI. E gli anziani del… - eroidipassaggio : RT @valy_s: #Covid19 A La Spezia il sindaco Pierluigi Peracchini fa rimuovere LE PANCHINE per evitare gli ASSEMBRAMENTI. E gli anziani del… -