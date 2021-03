Finali sci Lenzerheide | parallelo | vince la Norvegia Italia subito out ai quarti

(Di venerdì 19 marzo 2021), 19 marzo 2021 - Va in scena sulle piste svizzere dilo Slaloma squadre misto , valido per la Coppa del Mondo di sci alpino . Lala Big Final contro ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Finali sci

La Norvegia ha vinto lo slalom parallelo a squadre di Lenzerheide, prima gara che si e' disputata alledialpino 2020 - 2021 dopo la cancellazione delle due discese libere e dei superG causa maltempo. Sulla pista svizzera il quartetto composto da Sebastian Foss - Solevaag, Kristian Nestvold -...Lenzerheide , 19 marzo 2021 - Va in scena sulle piste svizzere di Lenzerheide lo Slalom Parallelo a squadre misto , valido per la Coppa del Mondo dialpino . La Norvegia vince la Big Final contro la Germania per la somma dei tempi migliore rispetto ai tedeschi, mentre in terza posizione si colloca l' Austria , vincente contro la Svezia nella ...I norvegesi eliminano la Svezia in semifinale e sconfiggono i tedeschi nella Big Final. Terza l'Austria, male gli azzurri ...La Norvegia ha vinto lo slalom parallelo a squadre di Lenzerheide, prima gara che si e' disputata alle Finali di sci alpino 2020-2021 dopo la cancellazione delle due discese libere e dei superG causa ...