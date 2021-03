Facebook sta lavorando a una versione di Instagram per i minori di 13 anni (Di venerdì 19 marzo 2021) Adam Mosseri, il capo di Instagram, ha confermato a Buzz il progetto È un terreno molto scivoloso: altre società sono già state multate per problemi legati alla privacy dei più piccoli Leggi su it.mashable (Di venerdì 19 marzo 2021) Adam Mosseri, il capo di, ha confermato a Buzz il progetto È un terreno molto scivoloso: altre società sono già state multate per problemi legati alla privacy dei più piccoli

Advertising

FontanaPres : Per fortuna c'era Simone! Lo studente dell'istituto alberghiero Paolo Frisi di Milano, stava facendo l’ultima ora… - SusannaCeccardi : Quanto sta succedendo in Europa sui vaccini ha dell'incredibile! La commissione europea deve venire a riferire in a… - vitocrimi : #Superbonus110% e #ComunitàEnergetiche rientrano in un percorso che il @MoV5Stelle sta compiendo da tempo, per un f… - paesesovrano : La politica mondialista sta combattendo contro la verità, contro il buon senso e contro la scienza. Sono appoggiati… - shakazamba : Facebook sta lavorando a una versione di Instagram per bambini fino a 13 anni -