Europa League: sorteggio, Roma contro Aiax nei quarti di finale (Di venerdì 19 marzo 2021) Nell'altra parte del 'tabellone' di Europa League c'è l'Arsenal che ai quarti affronterà lo Slavia Praga. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 19 marzo 2021) Nell'altra parte del 'tabellone' dic'è l'Arsenal che aiaffronterà lo Slavia Praga. L'articolo proviene da Firenze Post.

socios : La @OfficialASRoma è ai quarti di finale di Europa League! $ASR ? $CHZ - gunnerblog : Europa League: The semi-final boss - OfficialASRoma : ?? @PFonsecaCoach: 'È importante aver vinto qui, l'#ASRoma non aveva mai battuto lo Shakhtar in trasferta e non era… - aripov_sarvar : RT @tuttosport: La #Roma pesca l’#Ajax: sui social partono le ironie - sheva_gol : @Vincenzo083 @Teo__Visma Si ma tu non hai ne ricordi ne presente. Vinci il campionato quest'anno? L'europa league? -