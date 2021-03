«Dispiaciuto, chiedo all’Inter chi sarà il nostro partner» (Di venerdì 19 marzo 2021) Il sindaco di Milano Beppe Sala torna a parlare della questione nuovo San Siro all’indomani della polemica con l’Inter. In un’intervista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dello Sport, che per intero sarà pubblicata nell’edizione di domani, il primo cittadino milanese ha parlato del futuro dello stadio rossonerazzurro. «La reazione dell’Inter alle mie parole sul nuovo San L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) Il sindaco di Milano Beppe Sala torna a parlare della questione nuovo San Siro all’indomani della polemica con l’Inter. In un’intervista esclusiva rilasciata alla Gazzetta dello Sport, che per interopubblicata nell’edizione di domani, il primo cittadino milanese ha parlato del futuro dello stadio rossonerazzurro. «La reazione dell’Inter alle mie parole sul nuovo San L'articolo

Advertising

NackaSkoglund89 : RT @CalcioFinanza: In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il sindaco di Milano Giuseppe #Sala fa il punto sulla querelle sul nuovo San… - aylaf__ : RT @CalcioFinanza: In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il sindaco di Milano Giuseppe #Sala fa il punto sulla querelle sul nuovo San… - sportli26181512 : #Notizie #Sceltidallaredazione «Dispiaciuto, chiedo all’Inter chi sarà il nostro partner»: Il sindaco di Milano Bep… - CalcioFinanza : In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, il sindaco di Milano Giuseppe #Sala fa il punto sulla querelle sul nuov… - provaperderti : @cicciuz09 Ieri sul mio c’era scritto: sono molto dispiaciuto per il malinteso, ti chiedo scusa. (A macchina) -