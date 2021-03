Covid, un’app farà da passaporto sanitario agli eventi (Di venerdì 19 marzo 2021) Con l’avvento dei vaccini contro il Covid, ci si chiede se sarà necessario suddividere coloro che si sono vaccinati, da coloro che non lo hanno fatto. In altri Paesi, come ad esempio il Bahrain, alcuni eventi pubblici saranno accessibili solo se si può dimostrare di aver fatto il vaccino, o se si ha già contratto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Test Covid-19 con la fotocamera dello smartphone: ecco il CRISPR Facebook rimuoverà post con false affermazioni sui vaccini Coronavirus la situazione in Italia e nel mondo Infezione Coronavirus: le tre domande a cui si tenta di rispondere Vaccino contro Coronavirus: la corsa porta ad un risultato peggiore? Vaccino Pfizer Coronavirus efficace al 90%. Ritorno alla normalità? Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Con l’avvento dei vaccini contro il, ci si chiede se sarà necessario suddividere coloro che si sono vaccinati, da coloro che non lo hanno fatto. In altri Paesi, come ad esempio il Bahrain, alcunipubblici saranno accessibili solo se si può dimostrare di aver fatto il vaccino, o se si ha già contratto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Test-19 con la fotocamera dello smartphone: ecco il CRISPR Facebook rimuoverà post con false affermazioni sui vaccini Coronavirus la situazione in Italia e nel mondo Infezione Coronavirus: le tre domande a cui si tenta di rispondere Vaccino contro Coronavirus: la corsa porta ad un risultato peggiore? Vaccino Pfizer Coronavirus efficace al 90%. Ritorno alla normalità?

Advertising

bruerne : Il Mattino Mobile: Covid a Napoli, il post dell'operatore sanitario: «È avvilente dover dire ad un ragazzo di 26 an… - Luciano42408619 : @tagadala7 professor Morrone, mentre si va verso un miglioramento del problema covid, non sarebbe utile iniziare a… - elisabe33314234 : @Dodajoya @gettasofia @giulianol @MarioCostanzo16 Non esisterà mai un passaporto vaccinale assurdo, e la stessa cos… - mpersivale : @carloalberto Guariti con anticorpi: eserciti di ventenni si sputeranno in faccia l’un l’altro, poi quarantena (con… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Covid: variante inglese individuata in un gatto nel Novarese, primo caso in Italia. 'Nessun allarme' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid un’app Raccordo Analisi e ricerche di mercato globali del settore 2021-2030 CORONAVIRUS - Genovagay Genova Gay