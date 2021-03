«Carosello Carosone» e gli altri | largo ai giovani

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 19 marzo 2021) Siamo talmente drogati dal mantra che in Italia la meritocrazia non esista che, quando ce la troviamo davanti agli occhi, non siamo abbastanza allenati da riconoscerla. È vero che i programmi televisivi, salvo rare eccezioni come Valerio Lundini e Marco Carrara, gli Under 35 non li considerano neanche di striscio, ma è altrettanto vero che da un po’ di tempo i prodotti seriali, da Rai a Mediaset, da Sky a Netflix, stanno puntando molto su volti giovani e bravissimi che, andassimo dietro alle indagini di mercato che vedono il pubblico come un massa barbosa che guarda alle novità come una minaccia anziché come una risorsa, non avrebbero nessuna possibilità di emergere. Fedele all’inno dei Måneskin che hanno vinto Sanremo con un brano che è anche il manifesto di una generazione che vuole essere ascoltata, la televisione sta pian piano spianando la strada a talenti che forse è il caso di appuntarsi. Gli ultimi in ordine di tempo sono Eduardo Scarpetta e Ludovica Martino, protagonisti del film-tv Carosello Carosone trasmesso da Raiuno giovedì 18 marzo e seguito da ben 5 milioni e 518mila spettatori, ennesima dimostrazione che, di fronte a un prodotto di qualità e a una storia di pregio, il pubblico non sta lì a cercare a tutti i costi il volto noto, ma la sensibilità di una performance.