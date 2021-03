Berta Cáceres, a 5 anni dalla morte un libro sulle tracce dei mandanti (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA – “Fonte di ispirazione, maestra umile, una rara sensibilità verso le ingiustizie”. Ma, soprattutto, una “ribelle, sempre allegra e positiva“. Le parole di Thomas Viehweider, membro del Collettivo Italia Centro America (Cica), pennellano il ritratto di Berta Cáceres, leader del popolo lenca, co-fondatrice e direttrice del Consiglio civico delle organizzazioni popolari e indigene dell’Honduras (Copinh) uccisa nella sua casa a La Esperanza nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2016 per le sue lotte in prima linea contro la costruzione della centrale idroelettrica di Agua Zarca, nel nord-ovest del Paese centroamericano. Leggi su dire (Di venerdì 19 marzo 2021) ROMA – “Fonte di ispirazione, maestra umile, una rara sensibilità verso le ingiustizie”. Ma, soprattutto, una “ribelle, sempre allegra e positiva“. Le parole di Thomas Viehweider, membro del Collettivo Italia Centro America (Cica), pennellano il ritratto di Berta Cáceres, leader del popolo lenca, co-fondatrice e direttrice del Consiglio civico delle organizzazioni popolari e indigene dell’Honduras (Copinh) uccisa nella sua casa a La Esperanza nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2016 per le sue lotte in prima linea contro la costruzione della centrale idroelettrica di Agua Zarca, nel nord-ovest del Paese centroamericano.

