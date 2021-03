ATP Acapulco 2021, Alexander Zverev e Stefanos Tsistipas in semifinale (Di venerdì 19 marzo 2021) In attesa dell’esito della sfida tra Lorenzo Musetti e Grigor Dimitrov che concluderà il ciclo di incontri validi per i quarti di finale dell’ATP 500 di Acapulco (Messico), tre incontri già si sono tenuti nella notte italiana e hanno dato i tre qualificati alle semifinali del torneo. Cominciano dal n.7 del mondo Alexander Zverev che continua nel proprio incedere senza neanche giocare: il tedesco ha beneficiato del ritiro del norvegese Casper Ruud (n.25 del ranking) e quindi, senza spendere energie, si proietta al penultimo atto dove incontrerà il vincente del match menzionato tra Musetti e Dimitrov. Dall’altra parte del tabellone, il confronto tra Dominik Koepfer (n.71 ATP) e il britannico Cameron Norrie (n.61 del ranking) ha sorriso al teutonico che, con grande solidità, si è imposto per 7-5 6-4, atteso ora da un difficile match. ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) In attesa dell’esito della sfida tra Lorenzo Musetti e Grigor Dimitrov che concluderà il ciclo di incontri validi per i quarti di finale dell’ATP 500 di(Messico), tre incontri già si sono tenuti nella notte italiana e hanno dato i tre qualificati alle semifinali del torneo. Cominciano dal n.7 del mondoche continua nel proprio incedere senza neanche giocare: il tedesco ha beneficiato del ritiro del norvegese Casper Ruud (n.25 del ranking) e quindi, senza spendere energie, si proietta al penultimo atto dove incontrerà il vincente del match menzionato tra Musetti e Dimitrov. Dall’altra parte del tabellone, il confronto tra Dominik Koepfer (n.71 ATP) e il britannico Cameron Norrie (n.61 del ranking) ha sorriso al teutonico che, con grande solidità, si è imposto per 7-5 6-4, atteso ora da un difficile match. ...

