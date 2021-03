Amici 20 | svelati i giudici del serale | montano le polemiche

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 19 marzo 2021) Dopo tanta attesa, finalmente sono statii nomi dei treesterni di20. Tra conferme e sorprese, a far discutere più di tutti è stato un nome: quello del Principe Emanuele Filiberto di Savoia. A differenza degli altri dueesterni – l’annunciato Stefano De Martino e la star del pop Stash, leader dei The Kolors – al pubblico sui social non è ben chiaro in cosa sia esperto Emanuele di Savoia e in base a quale preparazione possa decidere il destino dei cantanti e dei ballerini approdati aldi2021. Il Principe, infatti, nella sua vita ha ballato solo in occasione della partecipazione a “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci e ha cantanto un’unica volta, al Festival di Sanremo assieme a Pupo, peraltro stonando e raccogliendo più critiche che ...