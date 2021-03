Al Senato vietato parlare di Renzi d’Arabia. La Casellati nega bavagli ma la toppa è peggio del buco (Di venerdì 19 marzo 2021) Non è “bavaglio”. Come raccontato ieri dal nostro giornale il Senatore M5S Gianluca Ferrara aveva presentato un’interrogazione sul caso dei viaggi di Matteo Renzi in Arabia, chiedendo al riguardo informazioni al presidente del Consiglio Mario Draghi. Alla fine, però, per quanto fatto sapere dal Senatore pentastellato l’interrogazione è stata bloccata per qualche ragione. Quale? L’ha comunicato ieri l’ufficio stampa della presidenza del Senato che, in un passaggio, spiega: “L’interrogazione del Senatore Ferrara è giunta alla valutazione del Presidente Casellati dopo la chiusura dell’Aula martedì 16 marzo”. Si direbbe, dunque, ci sia stato un ritardo. Abbiamo ovviamente chiesto direttamente a Ferrara: “Non è vero. Ho inviato la mail il giorno prima alle 7,31”. Dunque ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 19 marzo 2021) Non è “o”. Come raccontato ieri dal nostro giornale ilre M5S Gianluca Ferrara aveva presentato un’interrogazione sul caso dei viaggi di Matteoin Arabia, chiedendo al riguardo informazioni al presidente del Consiglio Mario Draghi. Alla fine, però, per quanto fatto sapere dalre pentastellato l’interrogazione è stata bloccata per qualche ragione. Quale? L’ha comunicato ieri l’ufficio stampa della presidenza delche, in un passaggio, spiega: “L’interrogazione delre Ferrara è giunta alla valutazione del Presidentedopo la chiusura dell’Aula martedì 16 marzo”. Si direbbe, dunque, ci sia stato un ritardo. Abbiamo ovviamente chiesto direttamente a Ferrara: “Non è vero. Ho inviato la mail il giorno prima alle 7,31”. Dunque ...

