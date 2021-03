Aggredisce il capo cantiere egiziano con un taglierino | operaio arrestato

Advertising

qn_giorno : #Milano Aggredisce il capo cantiere con un taglierino: operaio accusato di tentato omicidio - infoitscienza : Milano, aggredisce con taglierino capo cantiere dopo lite: arrestato -

L'uomo, incensurato, ieri sera, al culmine di una lite per motivi lavorativi, ha colpito con un taglierino al collo il suocantiere , egiziano 56enne, provocandogli ferite multiple guaribili in ...Leggi anche > Auto si schianta contro un albero: muore giovane studentessa Milano,il capocantiere con un taglierino: fermato giovane muratore Leggi anche > Incidente in un cantiere: ...I carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio nei confronti di un operaio 20enne, incensurato. L’indagato, ieri sera, al cul ...Sindacalisti della Cigl aggrediti in cantiere. Il fatto è avvenuto a Ceriano Laghetto il 16 marzo. Ferma condanna da parte della Segreteria.