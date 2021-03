Video l’Eredità 18 marzo 2021: Giuseppe di Avellino (Di giovedì 18 marzo 2021) l’Eredità di giovedì 18 marzo 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è Giuseppe di Avellino. Giuseppe vive da un po’ di tempo a Roma. E’ un insegnante di scuola elementare. E’ laureato in Scienze dell’educazione ed è anche un volontario di clown terapia. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 62.500 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto ... Leggi su ascoltitv (Di giovedì 18 marzo 2021)di giovedì 18. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, èdivive da un po’ di tempo a Roma. E’ un insegnante di scuola elementare. E’ laureato in Scienze dell’educazione ed è anche un volontario di clown terapia. Al suo primo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 62.500 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto ...

Advertising

abtrba : RT @catalanassembly: ????La monarchia spagnola esiste per mantenere l'eredità di Franco. Uno stato in cui l'unità territoriale è più sacra de… - anomis_23 : L'eredità della regina: (Collana Literary Romance) di Mallory McCartney - iamtoad : RT @Yavanna_Norrey: Questo video lo lascerò in eredità ai miei posteri. E. Io ve l'avevo detto folks che vinceva! - Yavanna_Norrey : Questo video lo lascerò in eredità ai miei posteri. E. Io ve l'avevo detto folks che vinceva! - infoitcultura : Video l'Eredità 13 marzo 2021 | Martina Crocchia -

Ultime Notizie dalla rete : Video l’Eredità Sofia Goggia e l’eredità di Lindsey Vonn: «Ci sentiamo spesso, mi dice: “Resta concentrata e vincerai”» Corriere della Sera