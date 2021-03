Sterzata Ue per farsi consegnare i vaccini

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 18 marzo 2021) Solo il tempo dirà se si tratta di una vera svolta. Ma l’intenzione c’è. La campagna vaccinale europea, così com’è stata impostata finora, non va. E allora, d’intesa con i leader degli Stati membri che il 25 e 26 marzo si riuniranno in Consiglio Europeo, Ursula von der Leyen ha deciso di dare una. A Palazzo Berlaymont si apprestano a “rivedere tutti gli strumenti usati finora”, annuncia il portavoce della presidente, Eric Mamer. Revisione totale, a cominciare dal regolamento sugli export deciso a gennaio come reazione ai tagli delle forniture di Astrazeneca. L’obiettivo è poter colpire quei paesi che non rispettano i termini di “reciprocità” con l’Unione negli scambi commerciali sui. Nella lista nera dell’Ue c’è la Gran Bretagna. In preparazione anche una lettera formale per Astrazeneca, da parte della Commissione e dei 27 Stati ...