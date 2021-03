Scarlet Nexus ha una data di uscita ed un nuovo trailer svela qualche dettaglio in più sulla storia (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo essere stato annunciato lo scorso anno, Bandai Namco attraverso un comunicato stampa ha svelato la data di uscita di Scarlet Nexus, che sarà disponibile dal 25 giugno 2021 per Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC Digital. Scoprite la storia da due punti di vista diversi! Iniziate la vostra avventura nei panni di Yuito Sumeragi, una vivace recluta proveniente da una prestigiosa famiglia del mondo politico, o in quelli di Kasane Randall, una misteriosa esploratrice i cui incredibili poteri e abilità le hanno procurato una certa notorietà tra i ranghi delle FSE. Mentre le loro diverse esperienze si intrecciano, scoprirete tutta la storia, portando alla luce i misteri di Scarlet Nexus sempre in bilico tra ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo essere stato annunciato lo scorso anno, Bandai Namco attraverso un comunicato stampa hato ladidi, che sarà disponibile dal 25 giugno 2021 per Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC Digital. Scoprite lada due punti di vista diversi! Iniziate la vostra avventura nei panni di Yuito Sumeragi, una vivace recluta proveniente da una prestigiosa famiglia del mondo politico, o in quelli di Kasane Randall, una misteriosa esploratrice i cui incredibili poteri e abilità le hanno procurato una certa notorietà tra i ranghi delle FSE. Mentre le loro diverse esperienze si intrecciano, scoprirete tutta la, portando alla luce i misteri disempre in bilico tra ...

Advertising

OverTheTof : RT @PickaQuest: Annunciata data d'uscita e molto altro per #ScarletNexus! - IGNitalia : Con un nuovo trailer dedicato alla storia, Bandai Namco ha annunciato la data d'uscita di #ScarletNexus. In arrivo… - Eurogamer_it : Annunciata la data di uscita di #ScarletNexus. - PickaQuest : Annunciata data d'uscita e molto altro per #ScarletNexus! - GamingToday4 : Scarlet Nexus: data di uscita nel trailer di Kasane, ufficiale l’anime da Sunrise -