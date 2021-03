Santori-Picca: Commissione d’inchiesta su gestioni musei (Di giovedì 18 marzo 2021) – “Vista l’ennesima sospensione del bando di gara per assegnare la concessione del Parco archeologico del Colosseo, le vicende che riguardano il parco archeologico di Ostia e quanto accaduto 18 mesi fa a Villa Adriana e Villa d’Este con le dimissioni della terza carica della Città Metropolitana di Roma Capitale e molte altre situazioni simili nel Lazio e in Italia chiederemo l’istituzione di una Commissione che faccia chiarezza e ripristini la legalità su tutte le concessioni del patrimonio culturale italiano”. Ad annunciarlo in una nota sono Fabrizio Santori e Monica Picca (nella foto), dirigenti romani della Lega Salvini Premier. “Troppi bandi sono scaduti da tempo e mai rinnovati, regole poco chiare e sempre gli stessi gestiscono i siti archeologici. Senza dimenticare che buona parte degli incassi per l’ingresso nei ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 18 marzo 2021) – “Vista l’ennesima sospensione del bando di gara per assegnare la concessione del Parco archeologico del Colosseo, le vicende che riguardano il parco archeologico di Ostia e quanto accaduto 18 mesi fa a Villa Adriana e Villa d’Este con le dimissioni della terza carica della Città Metropolitana di Roma Capitale e molte altre situazioni simili nel Lazio e in Italia chiederemo l’istituzione di unache faccia chiarezza e ripristini la legalità su tutte le concessioni del patrimonio culturale italiano”. Ad annunciarlo in una nota sono Fabrizioe Monica(nella foto), dirigenti romani della Lega Salvini Premier. “Troppi bandi sono scaduti da tempo e mai rinnovati, regole poco chiare e sempre gli stessi gestiscono i siti archeologici. Senza dimenticare che buona parte degli incassi per l’ingresso nei ...

