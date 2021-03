Rita Dalla Chiesa mette in guardia Antonella Elia: “Pietro non è adatto a te, non ti rovinare” (Di giovedì 18 marzo 2021) Rita Dalla Chiesa avverte Antonella Elia Domenica sera, nella nuova puntata di Live Non è la D’Urso Antonella Elia e Pietro Delle Piane, che pare che siano tornati insieme, hanno deciso di affrontare le cinque sfere luminose. Dopo una serie di tira e molla sembra che la coppia abbia trovato la sintonia ragion per cui entrambi hanno deciso di rispondere a tutte le critiche. Tra le tante quelle di Rita Dalla Chiesa che conosce certa che l’amore per Pietro Delle Piane non le stia facendo bene, portandola a comportarsi in un modo completamente differente da quando la frequentava. Secondo la giornalista di Casoria, l’ex ragazza di Non è la Rai non è felice accanto all’attore, e per questo ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 18 marzo 2021)avverteDomenica sera, nella nuova puntata di Live Non è la D’UrsoDelle Piane, che pare che siano tornati insieme, hanno deciso di affrontare le cinque sfere luminose. Dopo una serie di tira e molla sembra che la coppia abbia trovato la sintonia ragion per cui entrambi hanno deciso di rispondere a tutte le critiche. Tra le tante quelle diche conosce certa che l’amore perDelle Piane non le stia facendo bene, portandola a comportarsi in un modo completamente differente da quando la frequentava. Secondo la giornalista di Casoria, l’ex ragazza di Non è la Rai non è felice accanto all’attore, e per questo ...

