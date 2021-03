PowerPoint analizza il linguaggio del corpo | Microsoft un passo avanti

(Di giovedì 18 marzo 2021)ha lanciato una nuova capacità di anteprima per il suo Presenter Coach diche valuterà ildeldi un oratore durante la presentazione di una riunione virtuale. L’azienda ha anche esteso il suo coach di presentazione assistita dall’AI (intelligenza artificiale) insul web alle appper Android, iOS, macOS e Windows 10. Cos’è Presenter Coach? Presentation Coach ha debuttato nel 2019 inper il web come una caratteristica che permette alle persone di provare una presentazione e prepararle a consegnarla in modo naturale, efficace e con fiducia. Fondamentalmente aiuta le persone a migliorare le capacità di parlare in pubblico individuando gli errori comuni. La capacità di leggere il ...

Conversation Intelligence in Dynamics 365 Sales trascrive automaticamente le chiamate eil ... MicrosoftLive in MicrosoftTeams , invece consentirà ai relatori di fornire ...Conversation Intelligence in Dynamics 365 Sales trascrive automaticamente le chiamate eil ... MicrosoftLive in MicrosoftTeams , invece consentirà ai relatori di fornire ...Qualche tempo fa Microsoft ha introdotto una funzione tanto interessante quanto potenzialmente comoda in PowerPoint: un tool per l'analisi e il miglioramen ...L'assistente di PowerPoint che fornisce suggerimenti mirati utili a come migliorare le nostre presentazioni arriva in tutte le app.