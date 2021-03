Oggi è un altro giorno, Scarpetta e i retroscena di Carosello Carosone (Di giovedì 18 marzo 2021) È un giovane attore ma dalla strada già segnata: Eduardo Scarpetta, trisnipote dell’omonimo commediografo, si è raccontato ai microfoni di Serena Bortone nel corso dell’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, lo show pomeridiano di Rai 1. L’attore sarà il protagonista della fiction Carosello Carosone in onda il 18 marzo per celebrare i cent’anni dalla nascita dell’artista e venti dalla sua morte. Così, nel salotto della Bortone, Eduardo Scarpetta ha parlato di questa esperienza, a poche ore dalla messa in scena su Rai 1. “È stata una gioia immensa. Non ti nascondo che quando ho fatto il provino, vedendo le foto di Carosone da giovane con mia mamma e con i miei amici, ho notato un po’ di somiglianza – ha raccontato alla conduttrice -. Ci speravo ... Leggi su dilei (Di giovedì 18 marzo 2021) È un giovane attore ma dalla strada già segnata: Eduardo, trisnipote dell’omonimo commediografo, si è raccontato ai microfoni di Serena Bortone nel corso dell’ultima puntata diè un, lo show pomeridiano di Rai 1. L’attore sarà il protagonista della fictionin onda il 18 marzo per celebrare i cent’anni dalla nascita dell’artista e venti dalla sua morte. Così, nel salotto della Bortone, Eduardoha parlato di questa esperienza, a poche ore dalla messa in scena su Rai 1. “È stata una gioia immensa. Non ti nascondo che quando ho fatto il provino, vedendo le foto dida giovane con mia mamma e con i miei amici, ho notato un po’ di somiglianza – ha raccontato alla conduttrice -. Ci speravo ...

Advertising

matteosalvinimi : Oggi in tribunale a Napoli: se chi mi ha minacciato e insultato vorrà fare un po’ di beneficenza per un’associazion… - amnestyitalia : Oggi #14marzo sono 3 anni senza Marielle Franco, uccisa perché le sue battaglie in difesa dei più deboli 'davano fa… - SenatoStampa : ??I lavori parlamentari di oggi, giovedì 11 marzo, nelle Commissioni ? - Khutulun_A : @monster_chonja Concionare di capricci è più facile di ammettere che quello che si vuole applicare oggi é lo stesso… - SabriBenetazzo : RT @Curini: A proposito della frase di #Biden a #Putin e degli articoli di giornali che ho letto oggi che invece che criticarla la difendon… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi altro Borghi sbaglia su North e South Dakota e gestione dell'epidemia ... tra l'altro in cima alle classifiche degli Stati americani con numeri peggiori. Da inizio epidemia ad oggi, in North Dakota ci sono stati oltre 101 mila contagi, ossia 13.300 ogni 100 mila abitanti (...

Festa del Papà: le migliori figure paterne nelle serie tv Dagli anni '50 ad oggi, per celebrare la Festa del Papà , ecco alcuni dei più grandi padri ... e spesso condividono il reciproco amore e passione l'uno per l'altro, dando vita a una casa piena di ...

Scoperta nuova discarica a Ponente, interdetto un altro pezzo di spiaggia - Oggi Milazzo OggiMilazzo.it Un’altra primavera Un’altra primavera è alle porte e tra pochi giorni entreremo finalmente nella stagione del risveglio e della rinascita. La primavera è da sempre sinonimo di ...

Napoli, tamponi per agenti e impiegati a Poggioreale: «Il carcere è Covid free» Uno screening che, insieme alle misure di contenimento adottate sino ad oggi, ha dato buoni risultati ... attualmente in isolamento fiduciario – è molto basso. Un lavoro tutt'altro che facile, come ...

... tra l'in cima alle classifiche degli Stati americani con numeri peggiori. Da inizio epidemia ad, in North Dakota ci sono stati oltre 101 mila contagi, ossia 13.300 ogni 100 mila abitanti (...Dagli anni '50 ad, per celebrare la Festa del Papà , ecco alcuni dei più grandi padri ... e spesso condividono il reciproco amore e passione l'uno per l', dando vita a una casa piena di ...Un’altra primavera è alle porte e tra pochi giorni entreremo finalmente nella stagione del risveglio e della rinascita. La primavera è da sempre sinonimo di ...Uno screening che, insieme alle misure di contenimento adottate sino ad oggi, ha dato buoni risultati ... attualmente in isolamento fiduciario – è molto basso. Un lavoro tutt'altro che facile, come ...