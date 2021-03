Libera circolazione per le immagini di beni culturali pubblici (Di giovedì 18 marzo 2021) Il tema della Liberalizzazione delle immagini dei beni culturali continua ad animare il dibattito. Ora è la volta del Capitolo italiano di Creative Commons che lancia un appello agli stati membri dell’Unione Europea e agli istituti culturali (musei, archivi, biblioteche, gallerie e siti archeologici, etc.) per la Liberalizzazione dell’uso delle immagini del patrimonio culturale in pubblico dominio. Le ragioni alla base dell’appello sono evidenti e si possono così sintetizzare: 1) L’immagine di beni culturali pubblici in pubblico dominio è patrimonio di tutti; 2) La cultura può essere un volano per lo sviluppo economico. Secondo Creative Commons Capitolo Italiano solo in tal modo si può attuare l’art. 14 della ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) Il tema dellalizzazione delledeicontinua ad animare il dibattito. Ora è la volta del Capitolo italiano di Creative Commons che lancia un appello agli stati membri dell’Unione Europea e agli istituti(musei, archivi, biblioteche, gallerie e siti archeologici, etc.) per lalizzazione dell’uso delledel patrimonio culturale in pubblico dominio. Le ragioni alla base dell’appello sono evidenti e si possono così sintetizzare: 1) L’immagine diin pubblico dominio è patrimonio di tutti; 2) La cultura può essere un volano per lo sviluppo economico. Secondo Creative Commons Capitolo Italiano solo in tal modo si può attuare l’art. 14 della ...

