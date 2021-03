La manager GoFundme | “Per fare il bene non serve essere grandi filantropi”

Leggi su dire

(Di giovedì 18 marzo 2021) ROMA – “Raccolte fondi alla portata di tutti. Si può decidere di donare per campagne già presenti sul sito o di lanciare la propria per una causa, per il gruppo di quartiere, per un amico o un familiare o per se stessi. Dal sociale, alla salute per quelle terapie non accessibili con il Sistema sanitario nazionale, ai temi ambientali”. È Elisa Liberatori Finocchiaro, manager per l’Europa di GoFundme, “la più grande piattaforma di personal fundrising” a raccontare, per lo Speciale Donne al comando della Dire, come stia cambiando il modo di fare solidarietà. Ha parlato di “un cambiamento culturale che in Italia ha accelerato dopo la campagna dei ‘Ferragnez’ per l’ospedale San Raffaele che ha raccolto oltre 4 milioni e in 12 giorni ha reso possibile la realizzazione di una nuova terapia intensiva Covid”.