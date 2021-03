Jonathan Liew | un meritato riconoscimento

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il giornalista del “The Guardian”è stato riconosciuto come “miglior scrittore sportivo” ai British Sports Journalism Awards. Partecipano alla festa anche Andy Bull e Tom Jenkins, sempre del “The Guardian”. Cosa ha detto Patrick Collins su? Patrick Collins, presidente dell’associazione dei giornalisti sportivi, ha rilasciato una dichiarazione al momento della premiazione.“È sempre stato un metro di misura per i grandi scrittori sportivi britannici riuscire a sgonfiare l’ego di giocatori, manager e funzionari più pomposi. Il nostro vincitore lo fa con uno stile abbondante. E il nostro vincitore scrive anche con sincera intuizione ed emozione su questioni che collegano lo sport alle notizie internazionali più dure come l’uccisione di George Floyd “.vince dunque ...

Ultime Notizie dalla rete : Jonathan Liew

scrive sul Guardian un pezzo di amara verità: 'il calcio s'è appiattito, e si spalma su di noi senza che possiamo opporre resistenza'. E' diventato 'un flusso disorientante e ...Prova a spiegarlo il Guardian , con un editoriale di. E non è semplice. 'I terzini versatili non sono una novità al City - Richard Edghill era notoriamente in grado di giocare ovunque - ...Non appartiene all’universo della nomologia. E questo suo modo fluttuante di stare sul terreno di gioco ha portato Jonathan Liew, giornalista del The Guardian, a considerare il ruolo di Cancelo, ...