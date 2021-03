Inter Covid | anche De Vrij e Vecino positivi Stop alla gara con il Sassuolo

Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di… - SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 ? INTER, HANDANOVIC POSITIVO ALL'ULTIMO GIRO DI TAMPONI IL PORTIERE STA BENE ED E' IN ISOLAMENTO… - Inter : ?? | COMUNICATO FC Internazionale Milano comunica che @ddambrosio è risultato positivo al Covid-19 ?? - GliStessiChe : RT @il_megamaiko: Quelli che si lamentano del #rinvio #InterSassuolo per #Covid sono gli stessi che domenica scorsa si lamentavano perché l… - vitovito63 : RT @MilleSud: Ma solo al Napoli hanno rotto il caxxo quando asl ha vietato di giocare ?!? Questa lega (calcio) è una vergogna #intersass… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Covid

Alla fine il timore di un focolaio di- 19 nell'si è tramutato in realtà: oltre a Danilo D'Ambrosio e Samir Handanovic , sono infatti risultati positivi ai test anche Stefan De Vrij e Matias Vecino , al punto da impedire la ...Emergenzaall'e l'Asl vieta la disputa della gara con il Sassuolo, prevista per sabato alle 20.45. Al nuovo giro di tamponi sono risultati positivi anche Stefan De Vrij e Matias Vecino : salgono ...(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Alla positività dei calciatori interisti D'Ambrosio e Handanovic si è appena aggiunta la certificazione di quella di Vecino e De Vrij: la squadra nerazzurra ...ROME, MAR 18 - Serie A leaders Inter MIlan's match against eighth-placed Sassuolo Saturday has been postponed after four members of the Nerazzurri squad tested positive for COVID-19, sources said ...