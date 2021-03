Il direttore scolastico della Liguria | “Scuole aperte in estate per recuperare i programmi di studio”

(Di giovedì 18 marzo 2021) In merito all'introduzione dell'obbligo vaccinale per il personale“penso che ci sia bisogno di una riflessione più approfondita a livello nazionale”

Lo ha detto all'Ansa di Genova ildella Liguria Ettore Acerra. "Non si tratta di prorogare la durata del calendario " prosegue - quanto di prevedere attività per colmare il gap ...Genova . Per "recuperare" le lezioni perse, la scuola pensa ad una apertura estiva. Lo scrive l'agenzia Ansa, riportando le dichiarazioni deldella Liguria Ettore Acerra . L' apertura estiva delle scuole "è cosa su cui lavoriamo ed è fattibile " spiega Acerra " Non deve essere vissuto come un obbligo ma come un'...Questa mattina il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha firmato, insieme al Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Ettore Acerra, il Protocollo con cui l’Assemblea legi ...Il tema del cyberbullismo è al centro dell’attenzione delle commissioni Istruzione e Formazione e Sanità e Sicurezza sociale, presiedute rispettivamente ...