I Fridays for Future tornano a manifestare in 100 Paesi (di V. Cogliati Dezza) (Di giovedì 18 marzo 2021) (di Vittorio Cogliati Dezza) Difficile tenere il conto. Le iniziative per venerdì 19 marzo si moltiplicano, in Italia coinvolgono 60 città, in Germania più di 100, decine di migliaia nel mondo, con quasi cento Paesi coinvolti. La pandemia condiziona le mobilitazioni e scatena la fantasia. On line si va dai più tradizionali webinar allo sciopero silenzioso in Dad. Ma non mancano le azioni dal vivo, anche nelle zone rosse, regolarmente autorizzate dalle questure. “A Torino manifesteremo ai Giardini Grosa: saranno fisicamente presenti quattro o cinque attivisti, esporremo un migliaio di cartelloni che i ragazzi ci hanno inviato in questi giorni”, ci racconta Luca Sardo, attivista torinese dei Fridays for Future fin dalla prima ora. “Qualcosa di analogo sarà fatto a piazza del Popolo a Roma, con ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) (di Vittorio) Difficile tenere il conto. Le iniziative per venerdì 19 marzo si moltiplicano, in Italia coinvolgono 60 città, in Germania più di 100, decine di migliaia nel mondo, con quasi centocoinvolti. La pandemia condiziona le mobilitazioni e scatena la fantasia. On line si va dai più tradizionali webinar allo sciopero silenzioso in Dad. Ma non mancano le azioni dal vivo, anche nelle zone rosse, regolarmente autorizzate dalle questure. “A Torino manifesteremo ai Giardini Grosa: saranno fisicamente presenti quattro o cinque attivisti, esporremo un migliaio di cartelloni che i ragazzi ci hanno inviato in questi giorni”, ci racconta Luca Sardo, attivista torinese deiforfin dalla prima ora. “Qualcosa di analogo sarà fatto a piazza del Popolo a Roma, con ...

Advertising

rep_milano : Fridays For Future: 'Sala ambientalista? Speriamo nel cambiamento, ma una spennellata di verde non basta'… - HuffPostItalia : I Fridays for Future tornano a manifestare in 100 Paesi (di V. Cogliati Dezza) - AgenziaOpinione : CGIL CISL UIL E ACLI TRENTINO / UDU / RETE DEGLI STUDENTI MEDI * FRIDAYS FOR FUTURE: « IL WEBINAR SU AMBIENTE E SAL… - brindisilibera : New post (Europa Verde della provincia di Brindisi al fianco del movimento Fridays for Future per la giornata mondi… - brindisilibera : New post (Europa Verde della provincia di Brindisi al fianco del movimento Fridays for Future per la giornata mondi… -