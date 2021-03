Governare il futuro. "La tutela dei più piccoli diventi priorità per le big tech" (Di giovedì 18 marzo 2021) Instagram, la popolare app di condivisione di foto e video della famiglia Facebook, ha appena annunciato alcune novità significative per rendere la piattaforma più sicura ai più giovani. Bene così, naturalmente ma davvero non si poteva fare prima? E gli altri? Dobbiamo aspettare che si consumino online altre tragedie dei bambini e ulteriori interventi delle Autorità prima che la tutela dei minori – a cominciare dai più piccoli – diventi una priorità online per tutti e per i grandi del web per primi? Gli adulti su Instagram non potranno più mandare messaggi a minorenni che non li seguano e che, dunque, non abbiano, più o meno consapevolmente, scelto di interessarsi a loro. Ovviamente non è la panacea di tutti mali per i minori dei social ma è un piccolo passo nella direzione giusta in assenza del quale, sfortunatamente, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 18 marzo 2021) Instagram, la popolare app di condivisione di foto e video della famiglia Facebook, ha appena annunciato alcune novità significative per rendere la piattaforma più sicura ai più giovani. Bene così, naturalmente ma davvero non si poteva fare prima? E gli altri? Dobbiamo aspettare che si consumino online altre tragedie dei bambini e ulteriori interventi delle Autorità prima che ladei minori – a cominciare dai piùunaonline per tutti e per i grandi del web per primi? Gli adulti su Instagram non potranno più mandare messaggi a minorenni che non li seguano e che, dunque, non abbiano, più o meno consapevolmente, scelto di interessarsi a loro. Ovviamente non è la panacea di tutti mali per i minori dei social ma è un piccolo passo nella direzione giusta in assenza del quale, sfortunatamente, ...

