Gamescom 2021 si farà con un evento ' ibrido' | Geoff Keighley torna con l' Opening Night Live

(Di giovedì 18 marzo 2021)ha annunciato che ospiterà lamartedì 24 agosto. L'sarà "pieno di annunci di videogiochi, notizie e sorprese". La stessasi svolgerà dal 25 al 29 agosto e dovrebbe essere uncon elementi di persona e digitali. Il concettodicomprende alcuni contenuti e formati fisici e digitali: ci sarà un'area di intrattenimento progettata appositamente per un numero ridotto di visitatori in loco, che si concentra sul test di nuovi giochi, incluso un sistema di gestione delle code digitali, unaulteriormente sviluppata ...

Advertising

Eurogamer_it : #Gamescom2021 si farà con un evento 'ibrido' e Geoff Keighley ospiterà l'Opening Night Live con tanti reveal. - GamingTalker : La Gamescom 2021 sarà un evento ibrido, Opening Night Live prevista per il 24 agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Gamescom 2021

Molti appassionati nelle ultime settimane si sono domandati se lasi svolgesse in formato digitale anche quest'anno. Passato infatti un anno dalla fiera di Colonia online, proprio in queste ore i membri hanno rilasciato un comunicato ufficiale ......già diversi elogi ed è stato nominato per diversi premi in occasione di eventi come, Pax ... Scritto da Kieran Harris 4 Marzoalle 14:45 Ci sarebbero stati alcuni problemi tecnici.La Gamescom Opening Night Live 2021 si terrà, e sarà presentata da Geoff Keighley il 24 agosto. Ci saranno numerosi annunci, notizie e sorprese ...Geoff Keighley ha annunciato che ospiterà la Gamescom 2021: Opening Night Live martedì 24 agosto. L'evento sarà "pieno di annunci di videogiochi, notizie e sorprese". La stessa Gamescom 2021 si svolge ...