Fonseca: «Vogliamo lottare per entrare tra le prime quattro in campionato» (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo il passaggio ai quarti di finale di Europa League, l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. “Era importante entrare bene in partita e non prendere gol, hanno avuto l’iniziativa ma abbiamo difeso bene. Nel secondo tempo abbiamo corretto il posizionamento, abbiamo avuto occasioni per fare gol ed è stato importante vincere qui e passare il turno per la prima volta. Abbiamo dimostrato che siamo adatti al calcio italiano oltre a quello europeo, magari in questo tipo di competizione troviamo più spazi”. Che Roma sarà contro il Napoli? “Non sto pensando ancora alla partita con il Napoli” Come sta Ibanez? “Adesso sta bene, non si ricordava quasi di niente durante la partita”. L’unico allenatore che ha passato il turno in Europa è un portoghese per le italiane, cosa significa? “E’ solo una ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo il passaggio ai quarti di finale di Europa League, l’allenatore della Roma, Paulo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. “Era importantebene in partita e non prendere gol, hanno avuto l’iniziativa ma abbiamo difeso bene. Nel secondo tempo abbiamo corretto il posizionamento, abbiamo avuto occasioni per fare gol ed è stato importante vincere qui e passare il turno per la prima volta. Abbiamo dimostrato che siamo adatti al calcio italiano oltre a quello europeo, magari in questo tipo di competizione troviamo più spazi”. Che Roma sarà contro il Napoli? “Non sto pensando ancora alla partita con il Napoli” Come sta Ibanez? “Adesso sta bene, non si ricordava quasi di niente durante la partita”. L’unico allenatore che ha passato il turno in Europa è un portoghese per le italiane, cosa significa? “E’ solo una ...

Advertising

ZZiliani : È vero che l’#ELeague non è la #Champions; ma è anche vero che il #Manchester è meglio del #Porto e che lo… - alessandro_972 : RT @ilRomanistaweb: 'Importante vincere qui e passare il turno. Fatta una partita realista, ora inizieremo a pensare al Napoli. Vogliamo ar… - MCalcioNews : #Roma, #Fonseca: 'Vogliamo far bene in Europa e arrivare quarti. #Ibanez? Non si ricordava niente durante la partit… - ilRomanistaweb : 'Importante vincere qui e passare il turno. Fatta una partita realista, ora inizieremo a pensare al Napoli. Vogliam… - napolista : Fonseca: «Vogliamo lottare per entrare tra le prime quattro in campionato» A Sky Sport: “Abbiamo dimostrato che si… -