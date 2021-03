Dopo 7 anni la nazionale libica di calcio torna a giocare "in casa" (Di giovedì 18 marzo 2021) AGI - La Libia tornerà Dopo sette anni ad ospitare una partita di calcio internazionale nel suo territorio. La nazionale nordafricana giocherà contro la Tunisia il prossimo 25 marzo, a Bengasi, in un match valevole per la qualificazione alla Coppa d'Africa 2021. Forse e' un altro segnale del lento, faticoso cammino verso la normalità. Il via libera e' arrivato dalla Caf, massima autorita' calcistica del continente, che ha revocato le restrizioni esistenti a causa del conflitto interno e delle condizioni di sicurezza offerte dal governo di Tripoli. La federazione tunisina ha reso noto che arriverà in città il giorno prima del calcio d'inizio. Nel ranking Fifa, la nazionale libica occupa il 111esimo posto e, negli ultimi anni, e' ... Leggi su agi (Di giovedì 18 marzo 2021) AGI - La Libia torneràsettead ospitare una partita diinternel suo territorio. Lanordafricana giocherà contro la Tunisia il prossimo 25 marzo, a Bengasi, in un match valevole per la qualificazione alla Coppa d'Africa 2021. Forse e' un altro segnale del lento, faticoso cammino verso la normalità. Il via libera e' arrivato dalla Caf, massima autorita' calcistica del continente, che ha revocato le restrizioni esistenti a causa del conflitto interno e delle condizioni di sicurezza offerte dal governo di Tripoli. La federazione tunisina ha reso noto che arriverà in città il giorno prima deld'inizio. Nel ranking Fifa, laoccupa il 111esimo posto e, negli ultimi, e' ...

Advertising

RaiNews : 27 anni dopo la verità sull'omicidio di Ilaria #Alpi e Miran #Hrovatin non è ancora scritta. #Spotlight indaga sull… - fanpage : Spagna legalizza l’eutanasia, Cappato: “Legge approvata in 7 mesi, da noi dopo 7 anni è tutto fermo” - direzioneprc : ??LA COMUNE DI PARIGI 150 ANNI DOPO I principi della Comune sono eterni e non possono essere distrutti; saranno sem… - ludvvica : io comunque dopo tutti questi anni lello non l’ho ancora superato - GiovannaLiconti : RT @museodelgenoa: ?? Oggi alle 18 '#GenoaHeritage Wembley 25 anni dopo in diretta live' ???? Segui l'incontro qui: • -