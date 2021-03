**Dl sostegni: bozza, Cig Covid e stop licenziamenti fino a fine anno** (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Proroga fino a fine anno della Cig Covid e del blocco dei licenziamenti. fino a ottobre per la Cig ordinaria. Sono questi, a quanto apprende l’Adnkronos, i contenuti di una bozza del dl sostegni al centro del confronto tra governo e maggioranzaIl decreto stanzia 400 milioni per il fondo occupazione. Inoltre tra le altre voci di spesa, si destinano 170 milioni ad un fondo per il trasporto aereo; 1,5 mld per i lavoratori stagionali, con un’indennità pari a 2.400 euro forfettari. Viene inoltre rifinanziato il Reddito di cittadinanza con 1 miliardi in più dovuto ad un ampliamento della platea. Viene estesa anche la platea del Reddito di emergenza inserendo 1/12 dell’affitto pagato nel limite per cui lo si recepisce per 3 mesi. Possibile la ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – Prorogaanno della Cige del blocco deia ottobre per la Cig ordinaria. Sono questi, a quanto apprende l’Adnkronos, i contenuti di unadel dlal centro del confronto tra governo e maggioranzaIl decreto stanzia 400 milioni per il fondo occupazione. Inoltre tra le altre voci di spesa, si destinano 170 milioni ad un fondo per il trasporto aereo; 1,5 mld per i lavoratori stagionali, con un’indennità pari a 2.400 euro forfettari. Viene inoltre rifinanziato il Reddito di cittadinanza con 1 miliardi in più dovuto ad un ampliamento della platea. Viene estesa anche la platea del Reddito di emergenza inserendo 1/12 dell’affitto pagato nel limite per cui lo si recepisce per 3 mesi. Possibile la ...

Bollo auto, chi può chiedere il rimborso 2020 e chi non lo paga nel 2021 Pagamenti bollo auto 2021 e rimborsi 2020: alle novità in arrivo con il dl Sostegni , che prevede la rottamazione delle cartelle esattoriali relative al periodo 2000/2015 (comprese quelle per imposta bollo auto non pagata), si aggiungono i casi di sospensione/riduzione e ...

Dl Sostegni: aiuti a fondo perduto per 800mila professionisti Il Sole 24 ORE Dl sostegni: Bordo (Pd), ‘un errore se sanatoria cartelle riguardasse tutti’ Roma, 18 mar (Adnkronos) – “Sarebbe un errore se la sanatoria delle cartelle esattoriali riguardasse tutti. Una cosa è cancellare vecchi debiti a chi non ce la fa, un’altra è estendere questo benefici ...

Dl Sostegni: bozza,'ristori da 20% a 60% perdite per fasce fino 10 mln fatturato' Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Rialzo delle percentuali per calcolare i nuovi ristori: l'indennizzo a fondo perduto del costo complessivo di 11 miliardi verrà parametrato sulla media della ...

