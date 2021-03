Daniele De Rossi rivede l’azzurro: torna in Nazionale (Di giovedì 18 marzo 2021) Per l’ex centrocampista della Roma è pronto un contratto da membro dello staff: dopo l’addio al Boca e al calcio giocato, De Rossi torna in pista Daniele De Rossi torna a casa per una nuova avventura nel mondo del calcio: e non si tratta di Trigoria, ma del centro d’allenamento che insieme a quello della Capitale ha rappresentato per l’ex centrocampista della Roma una tappa obbligata prima di mille avventure. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, De Rossi è pronto a rimettersi in gioco e lo farà proprio con la Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini. Si presenta in punta di piedi, il campione del mondo di Germania 2006, con la voglia di imparare e dare il massimo nella sua prima esperienza professionale post-ritiro: “Sarà emozionante ... Leggi su zon (Di giovedì 18 marzo 2021) Per l’ex centrocampista della Roma è pronto un contratto da membro dello staff: dopo l’addio al Boca e al calcio giocato, Dein pistaDea casa per una nuova avventura nel mondo del calcio: e non si tratta di Trigoria, ma del centro d’allenamento che insieme a quello della Capitale ha rappresentato per l’ex centrocampista della Roma una tappa obbligata prima di mille avventure. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, Deè pronto a rimettersi in gioco e lo farà proprio con laitaliana guidata da Roberto Mancini. Si presenta in punta di piedi, il campione del mondo di Germania 2006, con la voglia di imparare e dare il massimo nella sua prima esperienza professionale post-ritiro: “Sarà emozionante ...

