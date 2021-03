Chanel N°5, 100 anni: un video in anteprima racconta il profumo (Di giovedì 18 marzo 2021) Anzi, sentirli benissimo. Attraverso le note iconiche del suo jus. Il profumo Chanel N°5 festeggia un secolo di vita. Il suo nome è universalmente noto. Il suo flacone è un’opera d’arte senza eguali. La sua firma è una rivoluzione, una delle tante firmate Gabrielle Chanel. Nato nel 1921 (chi non conosce ancora la sua data di nascita?), è Chanel N°5 è il profumo più famoso del mondo. Quello che, grazie al suo flacone, fa parte dal 1954 delle collezioni permanenti del MOMA di New York. Ma la sua forza va al di là di una teca museale. È intrisa di vita e di modernità, dalla sua nascita ai giorni nostri. Chanel N°5, 100 anni di vita: aneddoti e curiosità del profumo più famoso del mondo Un nome semplice, semplice quanto la sua formula. Coco ... Leggi su amica (Di giovedì 18 marzo 2021) Anzi, sentirli benissimo. Attraverso le note iconiche del suo jus. IlN°5 festeggia un secolo di vita. Il suo nome è universalmente noto. Il suo flacone è un’opera d’arte senza eguali. La sua firma è una rivoluzione, una delle tante firmate Gabrielle. Nato nel 1921 (chi non conosce ancora la sua data di nascita?), èN°5 è ilpiù famoso del mondo. Quello che, grazie al suo flacone, fa parte dal 1954 delle collezioni permanenti del MOMA di New York. Ma la sua forza va al di là di una teca museale. È intrisa di vita e di modernità, dalla sua nascita ai giorni nostri.N°5, 100di vita: aneddoti e curiosità delpiù famoso del mondo Un nome semplice, semplice quanto la sua formula. Coco ...

Ultime Notizie dalla rete : Chanel N°5 Gioielli: 55 carati per Chanel Il flacone di Chanel N°5 Dopo il mondo delle fragranze , nel 1932 Mademoiselle Coco decise di "sconvolgere" anche i codici dell'Alta Gioielleria con una collezione realizzata interamente in platino e ...

Chanel: la collana con diamante a forma del tappo di N°5 ... quindi al servizio della creazione, è un passo senza precedenti che solo Chanel poteva offrire. Cosa troveremo nei 123 pezzi della collezione che rende omaggio a Chanel N°5? Questa nuova collezione ...

