Borsa | ecco i mercati emergenti da monitorare per investire

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 18 marzo 2021) Dopo un 2020 dominato dal rally dell’azionariato USA, i rendimenti in crescita delle obbligazioni tornano a rendere appetibili gli investimenti nei titoli di Stato, ovviamente tenendo conto dei rischi legati al potenziale aumento dell’inflazione. Nel contesto attuale Stati Uniti ed Europa non sembrano fornire le migliori opportunità, almeno non per chi è alla ricerca di rendimenti interessanti. Al contrario, la crescita deista catturando l’attenzione degli investitori, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni della Cina e delle borse asiatiche. Il Dragone è riuscito a chiudere il 2020 con il PIL in aumento del 2,3%, secondo quanto indicato dai dati del National Bureau of Statistics of China, mentre l’economia USA ha registrato un crollo del 3,5% e quella dell’Eurozona una contrazione del 6,8%. La possibile ripresa dell’economia ...