Biathlon, Stina Nilsson pronta al debutto in Coppa del Mondo: “Voglio solo osservare ed imparare il più possibile. Non vedo l’ora!” (Di giovedì 18 marzo 2021) Mancano ormai meno di 24 ore al debutto di Stina Nilsson nella Coppa del Mondo di Biathlon, in occasione della sprint femminile valevole per le Finali di Östersund (Svezia). L’ex fondista, campionessa olimpica della sprint in tecnica classica a Pyeongchang 2018, si appresta a disputare a partire dalle ore 12.30 la sua prima gara della carriera nel circuito maggiore di Biathlon dopo diverse apparizioni in Ibu Cup. La 27enne nativa di Malung è alla prima stagione agonistica in questa disciplina e, fino a questo momento, non ha ancora brillato particolarmente nel circuito cadetto alternando buone prestazioni a passi falsi davvero fragorosi. “Sono molto felice, Voglio solo osservare ed imparare il più ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) Mancano ormai meno di 24 ore aldinelladeldi, in occasione della sprint femminile valevole per le Finali di Östersund (Svezia). L’ex fondista, campionessa olimpica della sprint in tecnica classica a Pyeongchang 2018, si appresta a disputare a partire dalle ore 12.30 la sua prima gara della carriera nel circuito maggiore didopo diverse apparizioni in Ibu Cup. La 27enne nativa di Malung è alla prima stagione agonistica in questa disciplina e, fino a questo momento, non ha ancora brillato particolarmente nel circuito cadetto alternando buone prestazioni a passi falsi davvero fragorosi. “Sono molto felice,edil più ...

