Atp Dubai 2021, Sinner sconfitto in tre set da Karatsev (Di giovedì 18 marzo 2021) Jannik Sinner cede ad uno straordinario Aslan Karatsev nei quarti di finale dell'Atp 500 di Dubai 2021. Il russo si impone per 7-6 3-6 2-6 dopo circa due ore e mezza di gioco. L'italiano parte bene nel primo set, riuscendo ad aggiudicarselo al tie break. Ma Karatsev cresce sulla distanza, senza dare modo a Sinner di recuperare. C'è rammarico per Sinner, che aveva avuto l'occasione di guadagnare un ulteriore break nel terzo set, ma qualche errore di troppo ha spianato la strada al russo verso la vittoria finale. RIVIVI IL LIVE IL TABELLONE DEL TORNEO LA PARTITA – Avvio di partita caratterizzato da una serie di game molto veloci, in cui Sinner si dimostra più attento ed efficace dell'avversario. L'italiano si prende già un break nel secondo game, ...

