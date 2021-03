Astrazeneca | Ema verso il sì

(Di giovedì 18 marzo 2021), Email sì? Oggi nel pomeriggio gli esperti dell’Ema, probabilmente in una conferenza stampa dal quartier generale di Amsterdam, daranno il loro parere sul siero della casa anglo-svedese dopo lo stop cautelativo alle somministrazioni in oltre 16 Paesi europei, Italia inclusa, in seguito ai casi sospetti di trombo-emboli., Email sì Giorgio Palù, presidente dell’Agenzia italiana del farmaco, ieri ha spiegato che “Il rapporto rischi-benefici per il vaccino diè nettamente a favore dei benefici”, avvertendo che Ema con ogni probabilità autorizzerà il vaccino anche se con delle avvertenze: “Si può attendere che l’Ema dia una nota di avvertenza” perché “se ci sono soggetti femminili che hanno avuto trombosi, andranno studiati. Soprattutto le donne che ...

In Europa e' atteso il verdetto dell'sulla sicurezza del vaccino, anche se, come specificato dall'Agenzia europea del farmaco, non sara' vincolante per gli stati. La presidente della ...Il mio vaccino era e sarà (se ok di) ancora ovviamente. Vaccino funziona, verità molto meno. Se verrà dae da autopsie verità chefunziona, sarà una verità che non ...In Europa e' atteso il verdetto dell'Ema sulla sicurezza del vaccino Astrazeneca, anche se, come specificato dall'Agenzia europea del farmaco, non sara' vincolante per gli stati. La presidente della ...In attesa del responso dell’Ema, Ursula von der Leyen ha attaccato AstraZeneca per i tagli nelle forniture, non escludendo un possibile stop all’export del vaccino verso il Regno Unito: “Non c’è ...