Antitrust sanziona società Gruppo Telepass (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Telepass S.p.A. e Telepass Broker S.p.A. una sanzione di 2 milioni di euro per una pratica commerciale ingannevole nell’attività di distribuzione di polizze assicurative Rc Auto tramite la propria App, a favore dei clienti titolari degli abbonamenti Telepass Family e Telepass Viacard. L’Autorità – si legge nella nota ufficiale – “ha accertato che le due società hanno condiviso le informazioni sui propri utenti con compagnie e intermediari di assicurazione – con cui hanno concluso contratti di distribuzione di polizze – senza averli adeguatamente informati sulla raccolta e sul modo di utilizzo dei loro dati, anche a fini commerciali”. Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato aS.p.A. eBroker S.p.A. una sanzione di 2 milioni di euro per una pratica commerciale ingannevole nell’attività di distribuzione di polizze assicurative Rc Auto tramite la propria App, a favore dei clienti titolari degli abbonamentiFamily eViacard. L’Autorità – si legge nella nota ufficiale – “ha accertato che le duehanno condiviso le informazioni sui propri utenti con compagnie e intermediari di assicurazione – con cui hanno concluso contratti di distribuzione di polizze – senza averli adeguatamente informati sulla raccolta e sul modo di utilizzo dei loro dati, anche a fini commerciali”.

Advertising

DividendProfit : Antitrust sanziona società Gruppo Telepass - vivereitalia : L'Antitrust sanziona Telepass con 2 milioni di multa per pratica commerciale ingannevole - emchella : RT @Agenzia_Italia: L'Antitrust sanziona Telepass per pratica commerciale ingannevole - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: L'Antitrust sanziona Telepass per pratica commerciale ingannevole - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: L'Antitrust sanziona Telepass per pratica commerciale ingannevole -