Anna Tatangelo, “Non volli cantare”: il simpatico retroscena sullo Zecchino d’Oro (Di giovedì 18 marzo 2021) Le dolcissime parole di Anna Tatangelo al padre: il ‘grazie’ della cantante per aver sempre creduto in lei e un divertente retroscena. Anna Tatangelo, artista di grande successo e donna bellissima è sempre molto attiva sul suo profilo Instagram che conta quasi 1 milione e 800 mila follower. La cantante originaria di Sora ama condividere L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 18 marzo 2021) Le dolcissime parole dial padre: il ‘grazie’ della cantante per aver sempre creduto in lei e un divertente, artista di grande successo e donna bellissima è sempre molto attiva sul suo profilo Instagram che conta quasi 1 milione e 800 mila follower. La cantante originaria di Sora ama condividere L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

valeria_frezza : @CardRavasi #parole_di_donne Qualche notte ancora sento le sue mani che non so fermare, che mi fanno male / Sento… - radiosiciliarse : Anna Tatangelo - Occhio per occhio - annalisa__scar : RT @kickboxingfa: @creviceart @annalisa__scar vabbè se no sai combattere perche sfidare donne che sanno farlo ? Anna Tatangelo la batte f… - annalisa__scar : RT @kickboxingfa: @creviceart sopratutto la tecnica di combattimento della Tatangelo farebbe la differenza , Anna sa colpire coi pugni e ca… - classateamm : pensare che per uno spiacevolissimo errore abbiamo quasi lo stesso taglio ma io sembro Anna Tatangelo del 2005 e le… -