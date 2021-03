Un Suv di lusso e una SW | presentata la nuova generazione di Mg elettriche

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Due modelli ‘naturalmente’ 100% elettrici, Marvel R Electric e MG5 Electric, per raddoppiare la gamma dello storico marchio inglese, controllato dai cinesi di Saic. Il primo sarà lanciato a maggio mentre il secondo arriverà in autunno. Per entrambi autonomia superiore a 400 km. Procede a passi veloci il potenziamento della gamma di MG: lo storico marchio inglese, controllato dal 2007 dal gruppo Saic, leader di mercato in Cina, ha infatti presentato oggi una secondadi modelli destinati ad affiancare i due suv già disponibili, l’ibrido plug-in Ehs e il 100 % elettrico Zs Ev. Il primo sarà un suv dalle dimensioni importanti, il Marvel R Electric, caratterizzato da un design minimalista e tecnologie raffinate: lungo 4,67 metri, assicurerà grande abitabilità, e una connessione completa, gestibile dal maxi touchscreen da 19,4 pollici e dal quadro strumenti ...

Mg Motor amplia la gamma europea con due nuovi modelli elettrici: il primo ad arrivare sul mercato (a maggio) sarà il suv di lusso di segmento C Marvel R; a seguire sarà poi la volta della Mg 5, la pr ...Procede a passi veloci il potenziamento della gamma di MG: lo storico marchio inglese, controllato dal 2007 dal gruppo Saic, leader di mercato in Cina, ha infatti presentato oggi una seconda ...