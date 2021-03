Traffico Roma del 17-03-2021 ore 18:30 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Luceverde Roma una buona serata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi nella zona di Santa Maria di Galeria rallentamenti sull’omonima via a causa di un incidente avvenuto in prossimità di via boccioleto anche nella zona della Borgata Finocchio abbiamo rallentamenti per incidente sulla Casilina altezza di via graniti a Roma Nord lavori e senso unico alternato su via della Giustiniana via Saronno in via Prinotti provvedimento analogo su via di Grottarossa l’altezza di via Germana Stefanini si viaggia a senso unico alternato per lavori sempre chiusa la Roma Fiumicino per lavori tra Magliana Trastevere Le Tre Fontane verso l’Eur inevitabile la formazione di rallentamenti e code in prossimità dell’uscita obbligatoria lavori urgenti al gasdotto anche su via della Magliana si viaggia a senso unico alternato regolato da ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Luceverdeuna buona serata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi nella zona di Santa Maria di Galeria rallentamenti sull’omonima via a causa di un incidente avvenuto in prossimità di via boccioleto anche nella zona della Borgata Finocchio abbiamo rallentamenti per incidente sulla Casilina altezza di via graniti aNord lavori e senso unico alternato su via della Giustiniana via Saronno in via Prinotti provvedimento analogo su via di Grottarossa l’altezza di via Germana Stefanini si viaggia a senso unico alternato per lavori sempre chiusa laFiumicino per lavori tra Magliana Trastevere Le Tre Fontane verso l’Eur inevitabile la formazione di rallentamenti e code in prossimità dell’uscita obbligatoria lavori urgenti al gasdotto anche su via della Magliana si viaggia a senso unico alternato regolato da ...

