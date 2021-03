Too little, too late. I dubbi degli esperti sul piano digitale Ue 2030 (Di mercoledì 17 marzo 2021) “L’Europa può essere un leader digitale globale. Abbiamo l’innovazione, abbiamo i talenti. E con il Next Generation EU, ora abbiamo le risorse”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen presentava la scorsa settimana il 2030 Digital Compass, il programma dell’Unione europea per una maggiore autonomia digitale: tra gli obiettivi, come sottolineavamo su Formiche.net, produrre il primo computer quantistico in cinque anni e un quinto dei semiconduttori al mondo entro il 2030 (lo stesso orizzonte che i 27 si sono dati per alcuni obiettivi climatici come la riduzione delle emissioni del 55%). Il progetto presenta almeno due difficoltà. La prima riguarda i fondi: non ci sono stanziamenti extra, il piano è sostenuto con i 672,5 miliardi di euro del Recovery fund (il 20% dei quali gli ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 marzo 2021) “L’Europa può essere un leaderglobale. Abbiamo l’innovazione, abbiamo i talenti. E con il Next Generation EU, ora abbiamo le risorse”. Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen presentava la scorsa settimana ilDigital Compass, il programma dell’Unione europea per una maggiore autonomia: tra gli obiettivi, come sottolineavamo su Formiche.net, produrre il primo computer quantistico in cinque anni e un quinto dei semiconduttori al mondo entro il(lo stesso orizzonte che i 27 si sono dati per alcuni obiettivi climatici come la riduzione delle emissioni del 55%). Il progetto presenta almeno due difficoltà. La prima riguarda i fondi: non ci sono stanziamenti extra, ilè sostenuto con i 672,5 miliardi di euro del Recovery fund (il 20% dei quali gli ...

Advertising

fracchio_2 : RT @robertomulazzi: #machedavero Vuoi dire che il ( cosiddetto) piano Marshall era un calesse ? Vorrei tanto ridere, ma qui c'è da pian… - Deficit_Spendin : EU recovery stimulus may prove too little: ECB's Schnabel | Article [AMP] C'è un 'may' di troppo ?? - AforizmyFraszky : RT @robertomulazzi: #machedavero Vuoi dire che il ( cosiddetto) piano Marshall era un calesse ? Vorrei tanto ridere, ma qui c'è da pian… - rosaroccaforte : RT @rosaroccaforte: E finalmente in giudice da’ ragione a Trump, seppur per interposta persona. Purtroppo too little, too late. NB: denunci… - rosaroccaforte : E finalmente in giudice da’ ragione a Trump, seppur per interposta persona. Purtroppo too little, too late. NB: den… -

Ultime Notizie dalla rete : Too little IN INGLESE - Cinematographer Jose Luis Bernal AEC chooses Cooke Anamorphic/I SF for second season of Hierro ...the typical anamorphic flare with some flare that reminds us of spherical flares that are a little ... The Luminaries, Lost In Space, Penny Dreadful: City of Angels, Star Girl, Dead to Me, Save Me Too, ...

MotoGP, Qatar Test, Rossi: "The Ducati is insane" ... Vinales too'. As for the day's work : 'I've tested new parts, some aerodynamic elements and we've continued to compare the two frames. Everyone was strong, I'm lacking a little something but it's ...

Too Little, Maybe Not Too Late | RightNation The Right Nation ...the typical anamorphic flare with some flare that reminds us of spherical flares that are a... The Luminaries, Lost In Space, Penny Dreadful: City of Angels, Star Girl, Dead to Me, Save Me, ...... Vinales'. As for the day's work : 'I've tested new parts, some aerodynamic elements and we've continued to compare the two frames. Everyone was strong, I'm lacking asomething but it's ...